Норсборг, , 13:25 — REGNUM В ночь на 2 августа в Норсборге, муниципалитет Ботчюрка, возле заправочной станции и располагавшегося рядом ресторана McDonald’s была застрелена 12-летняя девочка. Вскоре новости о данном убийстве попали на первые полосы всех национальных средств массовой информации Швеции. Журналистам газеты Expressen удалось найти лиц, по которым и был открыт огонь. Однако смертельные ранения получили не они, а 12 — летняя девочка. Об этом Expressen сообщила 6 августа.

По данным журналистов, в ночь убийства двое молодых людей подъехали на машине к территории ресторана McDonald’s в Норсборге. Вскоре из белого хетчбэка по ним открыли огонь. В результате выстрелов ранения получила 12-летняя девочка. Сейчас полиция разыскивает автомобиль, из которого открыли огонь.

Двое молодых людей, на которых было совершено покушение в ту ночь, по данным журналистов, принадлежат к одной из преступных группировок, орудующих в муниципалитете Ботчюрка. С места преступления они скрылись, не оказав помощи раненому ребенку.

Личности двух молодых людей журналисты Expressen раскрывать не стали, ограничившись показом двух ретушированных фотографий с их лицами.

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