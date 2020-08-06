Черкесск, , 13:12 — REGNUM В Карачаево-Черкесии скончался еще один пациент, у которого был диагностирован COVID-19. Общее число смертей от этого опасного заболевания достигло 24, сообщили 6 августа в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Общее количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией также выросло на 12, составив 4507. За прошедший день выздоровело почти в четыре раза больше пациентов, чем заболело за сутки — 43 человека. Таким образом, численность вылечившихся и выписанных достигла 3328 человек.

Число активных больных составляет в настоящее время в республике 1155 человек. По этому показателю Карачаево-Черкесия занимает второе место в СКФО после Ставропольского края, где лечатся от COVID-19 в настоящий момент 2644 пациента.

В КЧР госпитализированы 69 жителей республики, остальные проходят лечение по месту жительства.