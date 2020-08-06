Владимир, , 13:15 — REGNUM По подозрению в присвоении 3,5 млн рублей задержана жительница Владимира. Женщина заключила контракт на поставку сахара, получила деньги и скрылась от заказчика. Два года она находилась в федеральном розыске, сообщили 6 августа в пресс-службе регионального УМВД.

В полицию в марте 2018 года обратился предприниматель из Средней Азии. Он пояснил, что заключил с жительницей Владимира, являющейся индивидуальным предпринимателем, контракт на поставку сахара. Женщина выступала в качестве посредника. По условиям договора после заключения сделки с предприятием из Краснодарского края, она выслала заказчику документы. Предприниматель перевёл на счёт предпринимательницы 3,5 млн рублей за 134 тонны сахара. Однако женщина товар не оплатила, товар отправлен не был, и посредница вообще перестала выходить на связь.

Было возбуждено уголовное дело, женщину объявили в федеральный розыск. В конце июля 2020 года её задержали в автобусе «Москва — Владимир». Её предъявлено обвинение.