Нур-Султан, , 13:10 — REGNUM Казахстанскую вакцину против коронавируса планируется испытать на 200 добровольцах в октябре 2020 года, сообщили в межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.

Вакцину разрабатывает научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности. Испытания препарата планируется завершить в декабре 2020 года.

Отмечается, что количество фаз испытаний вакцины будет сокращено с четырех до двух. Эта необходимость не противоречит требования Всемирной организации здравоохранения, сообщили в межведомственной комиссии.

Как сообщало ИА REGNUM, доклинические испытания вакцины против коронавируса планируется завершить 20 августа 2020 года. На этой стадии вакцину на себе испытали пять разработчиков.

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