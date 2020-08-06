Воронеж, , 13:08 — REGNUM Три партии не смогли зарегистрировать списки кандидатов в депутаты Воронежской областной думы, об этом ИА REGNUM сообщили в областной избирательной комиссии 6 августа.

Отказ в регистрации списка получила партия «Новые люди» — основанием стало слишком большая доля недействительных подписей в подписных листах. Также отказано в регистрации «Интернациональной партии России», которая не смогла предоставить необходимое число подписей. Также отказано «Коммунистической партии «Коммунисты России», которая не предоставила в срок необходимые документы.

Зарегистрированы в итоге списки восьми партий: «Родина», ЛДПР, «Справедливая Россия», «Единая Россия», КПРФ, «За правду», «Партия прямой демократии», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость». По одномандатным избирательным округам зарегистрировано 129 кандидатов в депутаты Воронежской областной Думы, 14 кандидатам — отказано в регистрации по различным основаниям.

Выборы депутатов Воронежской областной думы седьмого созыва состоятся в единый день голосования 13 сентября 2020 года. Воронежцам предстоит избрать 56 депутатов в региональный парламент: 28 по одномандатным избирательным округам и 28 по региональным партийным спискам.