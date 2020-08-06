Москва, , 13:05 — REGNUM Люблинский суд Москвы признал виновными семерых фигурантов дела «Нового величия», обвиняемых в создании экстремистского сообщества, об этом 6 августа сообщило ТАСС.

«Суд начал оглашение приговора с заявления о признании доказанности обвинений в отношении подсудимых», — говорится в сообщении.

Напомним, обвинение просит приговорить Руслана Костыленкова к 7,5 годам колонии, Петра Карамзина — к 6,5 годам колонии, Вячеслава Крюкова — к 6 годам колонии, Максима Рощина и Дмитрия Полетаева — к 6,5 годам условно, Марию Дубовик — к 6 годам условно. Анну Павликову — к 4 годам условно.

Как сообщало ИА REGNUM, фигурантам дела предъявлены обвинения по ч. 1 и 2 ст. 282.1 УК РФ («Создание экстремистского сообщества и участие в нем»).

По версии следствия, целью созданного обвиняемыми сообщества «Новое величие» был захват власти в России.