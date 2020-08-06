Москва, , 13:00 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов грозит менеджерам и акционерам Google арестом их активов на территории России.

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Миронов сообщил о намерении представить в МИД России предложение о включении в список лиц, причастных к нарушениям прав и свобод граждан Российской Федерации, менеджеров и акционеров компании Google Inc граждан США Лоуренса Эдварда Пейджа, Эрика Эмерсона Шмидта, Сергея Брина, Снэддона Дэвида Мунро и Сундара Пичаи с дальнейшим арестом всех их активов на территории РФ.

Поводом стало решение американской компании Google, которая ранее заблокировала официальный аккаунт телеканала «Царьград» на интернет-канале YouTube.

«Подобные действия строго соответствуют нормам российского законодательства. Уверен, что они вызовут полное понимание со стороны вышеупомянутых законопослушных гоcпод», — заявил Миронов.

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