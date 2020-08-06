Уфа, , 13:04 — REGNUM Изменения в закон «О ветеранах войны, труда и Вооруженных сил», которыми расширены права граждан, служивших в Крыму в период, когда полуостров входил в состав Украины, вступили в силу в Башкирии. Об этом 6 августа сообщает пресс-служба госсобрания республики.

По словам председателя госсобрания Башкирии Константина Толкачева, граждане, которые служили в частях и организациях Вооруженных сил Украины, расположенных на территории полуострова Крым, теперь смогут получить звание ветерана военной службы. Этим законом устанавливается социальная справедливость в отношении этих граждан, поскольку они с честью отдавали свой долг, защищали родину и отдали долгие годы военной службе.

Отмечается, что звание ветерана будет присваиваться военнослужащим и гражданам, которые были уволены с военной службы в запас или отставку, если они прослужили 20 лет и более, а также при наличии оснований для присвоения этого звания согласно Федеральному закону «О ветеранах».

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