Стокгольм, , 14:20 — REGNUM 4 августа в порту Бейрута, столицы Ливана, произошел мощный взрыв. Об этом 6 августа сообщила новостная служба Sveriges Radio.

По данным журналистов, причиной стала детонация нитрата аммония. Данное вещество, также производится и хранится в Швеции. Однако химик Лорен ван Дам из Гражданского агентства по чрезвычайным ситуациям считает, что риск повторения подобного в Швеции крайне низок.

«Трудно давать какую-либо оценку, никогда не говори никогда. Но если вы следуете существующим правилам и у вас есть навыки, которыми вы должны обладать, то этого не должно произойти», — заявил ван Дам.

Нитрат аммония — вещество, имеющее два типа применения. Частично оно используется как компонент минеральных удобрений, а частично — при производстве взрывчатых веществ. В Швеции основная масса нитрата аммония производится на заводе в Чёпинге, но хранится в разных местах, например, в морских портах и на фермах.

Установленные Гражданским агентством по чрезвычайным ситуациям Швеции правила хранения в отношении нитрата аммония основаны на следующих принципах: избегать возгорания и предотвращать загрязнения вещества, что может только усугубить взрыв.