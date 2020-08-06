Москва, , 12:46 — REGNUM Правительство России создаст комиссию по русскому языку. Об этом 6 августа сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Михаил Мишустин Government.ru

По его словам, вопрос является одним из важнейших в повестке, поскольку необходимо «сохранить и обеспечить развитие русского языка в России и в мире».

«Для этого необходимо сформировать целостную языковую политику, решением этого вопроса и станет заниматься правительственная комиссия», — заявил премьер-министр.

Глава правительства считает необходимым провести экспертизу орфографии и пунктуации в русском языке.