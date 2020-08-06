Санкт-Петербург, , 12:59 — REGNUM В Петербурге определили наказание для начальника ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, который незаконно присвоил служебный полицейский снегоход стоимостью около 300 тыс. рублей. Мужчина отделался судебным штрафом и скромным взносом в благотворительный фонд.

По версии следствия, завхоз петербургского Главка МВД положил глаз на мотовездеход Suzuki LT-A750XP, передан в безвозмездное пользование ОМВД по Курортному району.

Чиновник незаконно организовал процедуру списания вездехода с баланса и снятия с него цветографического изображения МВД России и сигнального громкоговорящего устройства. После чего транспортное средство в конце ноября 2019 года доставили в его распоряжение, откуда его изъяли в январе 2020 года сотрудники УСБ ГУ МВД.

В суде следователь выступил с ходатайством о прекращении уголовного дела. Он мотивировал это тем, что подсудимый впервые обвиняется в совершении преступления средней тяжести, ранее не судим, по месту работы характеризуется положительно, вину признал и раскаялся.

А кроме того, обвиняемый перевел целых 5000 рублей в общественную организацию инвалидов, пенсионеров и ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск Петербурга и Ленобласти.

В итоге Октябрьский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление о прекращении уголовного дела с назначением судебного штрафа в размере 20 000 рублей.

Добавим, что по части 1 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») чиновнику грозило до четырех лет лишения свободы.