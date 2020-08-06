Москва, , 12:39 — REGNUM Правительство России дополнительно направит 11,8 млрд рублей на поддержку многодетных семей. Об этом 6 августа сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Глава правительства напомнил, что государство полностью или частично помогает погасить ипотеку, где третий и последующий дети родились после 1 января 2019 года. Сумма выплаты составляет 450 тыс. рублей, с начала 2020 года из федерального бюджета уже направили более 23 млрд рублей.

«Это одна из наиболее востребованных мер социальной поддержки родителей с детьми. Всё больше многодетных семей улучшают жилищные условия с помощью ипотеки», — заявил Мишустин.

По его словам, правительство дополнительно выделит 11,8 млрд рублей для поддержки не менее 26 тыс. семей.