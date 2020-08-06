Москва, , 12:37 — REGNUM Следственный комитет России получил от властей Украины формальный отказ на запрос о правовой помощи по делу о гибели российского фотокорреспондента Андрея Стенина в Донбассе летом 2014. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

«СКР направлял в компетентные органы Украины запрос о правовой помощи для прояснения обстоятельств произошедшего, а также последующего привлечения виновных к ответственности, — сказала Петренко. — Однако на него получен формальный отказ».

Как сообщало ИА REGNUM, российский журналист, фотокорреспондент МИА «Россия сегодня» Андрей Стенин погиб в районе Донецка в августе 2014 года. Автомобиль, в котором он ехал на редакционное задание, был расстрелян и сожжён 79-й аэромобильной бригадой Вооружённых сил Украины.

Стенин находился в командировке на Украине с мая 2014 года. Он выполнял редакционные задания в Киеве, Донецке, Луганске, Шахтерске, Мариуполе, Славянске и других городах.

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