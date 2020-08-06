Самара, , 12:47 — REGNUM Гроза и усиление ветра ожидаются на территории Самарской области. Об этом 6 августа сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Джон Уотерхаус. Борей (фрагмент). 1903

По сообщению пресс-службы ведомства, на территории области объявлен «желтый» уровень погодной опасности, поскольку днем 7 августа местами в регионе ожидается усиление ветра с порывами до 18 метров в секунду и гроза.

Сотрудники спасательного ведомства рекомендуют жителям соблюдать правила безопасности при грозе.

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