Самара, 6 августа 2020, 12:47 — REGNUM Гроза и усиление ветра ожидаются на территории Самарской области. Об этом 6 августа сообщает пресс-служба МЧС по региону.
По сообщению пресс-службы ведомства, на территории области объявлен «желтый» уровень погодной опасности, поскольку днем 7 августа местами в регионе ожидается усиление ветра с порывами до 18 метров в секунду и гроза.
Сотрудники спасательного ведомства рекомендуют жителям соблюдать правила безопасности при грозе.
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