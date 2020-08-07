Стокгольм, , 08:01 — REGNUM 31 июля специалисты Европейского агентства по правам человека (FRA) опубликовали отчет, показывающий уровень этнической дискриминации в 28 странах Евросоюза (ЕС). Как оказалось, уровень дискриминации чернокожего населения в Швеции выше, чем в остальных странах объединения. Об этом 5 августа сообщила газета Dagens Nyheter.

«Мы намного выше среднего в ЕС (прим.: по уровню дискриминации), что очень проблематично», — заявил Мартин Мёрк, руководитель аппарата омбудсмена Швеции по вопросам дискриминации.

Опубликованный отчет основывается на социологическом исследовании, проведенном в период с октября 2015 года по июль 2016 года. В нем приняли участие 25 515 респондентов разного этнического происхождения. Исследование было опубликовано 31 июля 2020 года.

В среднем 39% выходцев из Африки южнее Сахары, проживающие в ЕС, заявили, что им приходилось чувствовать на себе проявление дискриминации. В Швеции соответствующий показатель составил 51%. Он основан на разговоре социологов с 400 выходцами из Африки южнее Сахары и 402 уроженцами Турции.