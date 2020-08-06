Нижний Новгород, , 12:31 — REGNUM В Приволжском федеральном округе по состоянию на 6 августа выздоровели после заражения коронавирусом 83 185 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного общероссийского штаба.

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Таким образом, от общего числа носителей коронавируса в округе, число которых достигло 107 801 человека, более 77,16% уже выздоровели.

В очередной раз число новых выявленных за сутки носителей коронавируса оказалось ниже количества выписавшихся по выздоровлении граждан. Так, за сутки выявили 794 новых случая заражения коронавирусом, а выписаны в округе 983 человека.

За минувшие сутки самое значительное число выписанных зарегистрировано в Нижегородской области — 291 человек, в Оренбургской области — 134, в Саратовской области — 90, в Самарской области — 64, в Чувашии — 63, в Ульяновской области — 59, в Пензенской области — 51, в Татарии — 50, в Пермском крае — 49, в Удмуртии — 43, в Башкирии — 36, в Мордовии — 32, в Марий Эл — 19, в Кировской области — 12.

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 6 августа в России подтверждено 866 627 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 5204 новых носителя SARS-CoV-2. Доля жителей Поволжья в общем числе носителей коронавируса в России постепенно увеличивается и составляет уже более 12,36%. Полностью выздоровели 669 026 жителей России. Доля выздоровевших жителей Поволжья среди граждан страны, победивших коронавирус, составляет более 12,43%.

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