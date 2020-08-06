Хиросима, Япония, , 12:31 — REGNUM В Мемориальном парке мира в городе Хиросима прошла официальная траурная церемония в память об атомной бомбардировке 6 августа 1945 года, сообщает информационный канал ANN. Из-за распространения коронавируса предприняли специальные меры предосторожности: сидения были расставлены с учетом соблюдения дистанции, количество мест сокращено до 10% по сравнению с аналогичной церемонией прошлого года, а также всем участникам мероприятия предварительно измерили температуру.

Помимо премьер-министра Японии Синдзо Абэ, на церемонии присутствовали представители 83 государств.

Средний возраст жертв бомбардировки составляет 83 года, и сегодня уже мало кто может рассказать о трагедии того дня.

Мэр города Хиросима Кадзуми Мацуи призвал правительство подписать и ратифицировать «Договор о запрещении ядерного оружия», который принят ООН в 2017 году и сможет вступить в силу после того, как его подпишут и ратифицируют 50 государств.

«Мы считаем, что особая миссия Хиросимы — достижение соглашения всего гражданского общества относительно ядерного разоружения и поддержания вечного мира во всем мире»— сказал он в своей речи, посвящённой годовщине трагедии.

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