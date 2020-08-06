Москва, , 12:28 — REGNUM После ДТП актёр Михаил Ефремов сидел на заднем сиденье своего автомобиля. Об этом 6 августа сообщила свидетельница происшествия в Пресненском суде Москвы.

«Я ехала на своей машине с друзьями и увидела последствия ДТП на Садовом кольце с участием Ефремова. Он после аварии почему-то находился на заднем сиденье своего авто и курил», — сказала свидетель.

По её словам, с заднего сиденья Ефремова выводили сотрудники ГИБДД. Она добавила, что несколько очевидцев сказали ей, что в момент аварии Ефремов находился за рулём.

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