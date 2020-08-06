Ростов-на-Дону, , 12:25 — REGNUM В Ростовской области возросла нагрузка на стационары, где получают лечение пациенты с коронавирусом, передаёт ИА REGNUM 6 августа.

Так, коечный фонд в Ростовской области заполнен на 44%. Для сравнения: неделей ранее этот показатель чуть превышал 30%. Так, в госпиталях находятся 940 пациентов, из них 50 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

Вместе с тем под медицинским наблюдением находятся 6 тыс. 792 жителя региона, большая часть из них — на самоизоляции.

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