Симферополь, , 12:22 — REGNUM Путёвку в «Артек» вручил глава Республике Крым Сергей Аксёнов семилетней Даше из Тулы, которая спасла упавшего в бассейн маленького мальчика, сообщили в пресс-службе главы Крыма 6 августа.

«Ты молодец, настоящая героиня! Вся страна тобой гордится. Правильное воспитание — не задумывалась даже, не было времени на раздумье. Увидела, что произошло, и мгновенно отреагировала, смело бросилась в бой за спасение мальчика», — отметил глава республики, поблагодарив и родителей девочки за воспитание дочери.

Даша сможет отправиться в «Артек» в 2021 году, причем сможет выбрать удобную смену. Также девочке вручили сертификат на приобретение спортивной формы, памятный знак, конфеты, сертификат на посещение аквапарка, игрушки.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа в одном из отелей Крыма пятилетний мальчик, ехавший на самокате, упал в бассейн и начал тонуть. Семилетняя Даша, не раздумывая, бросилась спасать не умевшего плавать мальчика. Отметим, что ранее девочку наградили в Крымском следкоме. Также награда её ждёт и в родной Туле — губернатор Алексей Дюмин уже выразил восхищение её поступком.