Новосибирск, , 12:22 — REGNUM В Новосибирске, по данным Западно-сибирского гидрометцентра, с 7 по 10 августа сохранится жаркая погода. Днём, по прогнозам синоптиков, в городе температура воздуха поднимется до +30°С, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Так, завтра, 7 августа, температура ночью ожидается до +18°С, днём — до +28°С. Ночью преимущество без осадков, утром и днём местами кратковременный дождь, гроза. 8 августа ночью — до +16°С, днём — до+29°С, без осадков. 9 августа ночью — до +17°С, днём до +30°С, без осадков. 10 августа ночью — до+19°С, днём — до +29°С, без осадков.

В мэрии города отметили, что жаркая погода может способствовать возникновению природных пожаров и ухудшению обстановки на водных объектах из-за купания граждан в несанкционированных местах.