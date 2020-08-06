Москва, , 12:22 — REGNUM Актёра Михаила Ефремова выводили с водительского места его машины после ДТП. Об этом 6 августа заявил свидетель происшествия на заседании в Пресненском суде Москвы.

«Джип вылетел на встречку и столкнулся с «Ладой». Я затормозил и подбежал к месту аварии, после чего увидел, как водителя выводят из внедорожника. Он был в пиджаке. Я снял его на видео, а вокруг все начали кричать, что это Ефремов», — сказал свидетель.

Он добавил, что перед этим водитель дважды создавал аварийные ситуации, резко останавливаясь.

«Если я бы не затормозил, то врезался бы в него», — добавил свидетель.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа сотрудник ДПС сообщил в суде, что во время смертельной аварии Ефремов был в автомобиле один.

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