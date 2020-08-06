Красноярск, , 12:30 — REGNUM Заслуженный тренер СССР, России и Грузии по вольной борьбе Дмитрий Миндиашвили получил золотую медаль Героя Труда РФ из рук полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло. Обэтом сообщает 6 августа пресс-служба правительства Красноярского края.

Миндиашвили удостоен высокой награды особые заслуги перед государством и народом. В настоящее время он проходит плановое лечение в больнице, и не смог приехать на торжественную церемонию в Москву, в ходе которой награды вручал президент Владимир Путин. Полпред вручил тренеру медаль по поручению главы государства.

«Вы воспитали десятки выдающихся спортсменов, которые стали достойными сынами Отечества. Спасибо Вам за Ваш труд», — сказал Меняйло.

Дмитрий Миндиашвили стал первым Героем Труда РФ в Красноярском крае. Тренера поздравил губернатор края Александр Усс.

«Я всегда брал на себя не только спортивную судьбу моих учеников. Я всегда был для них семьей, наставником, другом. Я воспитывал в них личности», — заявил Миндиашвили.

Дмитрий Миндиашвили родился 4 июня 1933 года в Тбилиси, с 1957 года он живет и работает в Красноярске. В 1973 году тренер основал школу высшего спортивного мастерства, которая позднее стала Академией борьбы его имени. Среди воспитанников Миндиашвили — выдающиеся борцы Иван Ярыгин, Бувайсар Сайтиев, Сагид Муртазалиев и другие.