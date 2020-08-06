Ростов-на-Дону, , 12:13 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались четыре пациента. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 6 августа.

Жертвами COVID-19 стали трое мужчин в возрасте от 47 до 73 лет, а также 69-летняя женщина. Все пациенты, заразившиеся коронавирусной инфекцией, страдали рядом хронических заболеваний.

Всего в Ростовской области подтверждено 249 летальных исходов среди пациентов, получивших положительный результат теста на коронавирус.

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