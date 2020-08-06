Саранск, , 12:11 — REGNUM В Мордовии ещё один человек скончался от последствий заражения коронавирусом. Об этом сообщает республиканский оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

41-летний мужчина являлся пациентом Республиканской клинической больнице им. С.В. Каткова. Он получал лечение с основным диагнозом — COVID-19. Осложнением болезни стали двусторонняя тотальная геморрагическая пневмония, отек легких. Кроме того, мужчина страдал от ожирения II степени.

С учетом этой смерти общее число летальных случаев среди пациентов с COVID-19 достигло 35 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мордовии по состоянию на 6 августа выявили 32 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего в республике подтверждено 4679 случаев заражения SARS-CoV-2. До настоящего момента полностью выздоровели 3606 жителей республики, таким образом более 77,06% от общего числа носителей коронавируса в Мордовии уже справились с инфекцией.

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