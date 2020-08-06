Астрахань, , 12:03 — REGNUM В Астраханской области за сутки положительный результат теста на коронавирус получили 39 человек. В региональном минздраве уточнили, что на утро 6 августа общее число случаев заражения инфекцией достигло 4 тыс. 831 человека, передаёт ИА REGNUM.

Также сообщается, что 3 тыс. 858 жителей Астраханской области, переболевшие COVID-19, выздоровели. 50 пациентов скончались от осложнений, вызванных коронавирусом.

В настоящее время лечение в стационарах получают 647 человек, 2,6 тыс. человек взяты под контроль медиков.