Новосибирск, , 12:00 — REGNUM По месту установки памятной стелы «Новосибирск — город трудовой доблести» от новосибирцев поступило более 50 предложений. Эксперты и архитекторы назвали три наиболее перспективные — площади Калинина, Лунинцев и кольцо в районе метро «Берёзовая роща». Мэр города Анатолий Локоть предложил провести финальное обсуждение места, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Каждое предложение сопровождалось личной историей, личным отношением к городу, к той территории, на которой проживает человек и с которой связана история его семьи, — отметил Локоть. — Я предлагаю продолжить обсуждение этих площадок с горожанами и узнать, какой из этих вариантов им нравится больше. Итоговое решение будет приниматься на оргкомитете «Победа».

Напомним, в июне 2020 года принято решение о присвоении Новосибирску государственного звания «Город трудовой доблести».