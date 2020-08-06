Калуга, , 12:03 — REGNUM Церемония вручения ключей от новых автомобилей представителям станции скорой медицинской помощи состоялась в Калуге 6 августа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Калужской области.

Представителям станции скорой медицинской помощи вручили ключи от новых реанимобилей Admoblkaluga.ru

10 реанимобилей класса «С» приобретены за счёт средств федерального бюджета для оказания поддержки региону, в том числе в условиях борьбы с новой коронавирусной инфекцией. Из них четыре машины — марки УАЗ повышенной проходимости и шесть — марки Ford. Автомобили укомплектованы современным оборудованием для оказания полноценной экстренной медицинской помощи: дефибрилляторами, электрокардиографами и аппаратами ИВЛ. Стоимость одного автомобиля превышает 4 млн рублей (4,2 млн рублей марки Ford и 3,9 млн рублей марки УАЗ). Планируется дополнительная поставка в область 22 автомобилей скорой медицинской помощи класса В, в том числе: 13 автомобилей марки Ford, два автомобиля марки ГАЗель и семь автомобилей марки УАЗ. Всего в 2020 году в регион должно поступить 32 новых автомобиля скорой медицинской помощи.

Обращаясь к работникам станции скорой медицинской помощи, глава региона Владислав Шапша подчеркнул, что именно они в период пандемии первыми пришли на помощь жителям Калужской области.

«От того насколько профессионально с точки зрения кадров и серьезно с точки зрения техники будет укомплектовано ваше подразделение, зависит очень многое. Сегодня мы передаем вам ключи от десяти современных автомобилей. Еще 22 будут поставлены в область в ближайшее время. Уверен, что эти реанимобили помогут вам оказывать необходимую помощь жителям нашего региона. Конечно, хотелось бы, чтобы в вашей работе было как можно меньше вызовов. Но если они будут, я уверен, вы всегда придете на помощь, и мы всегда на вас можем рассчитывать», — сказал Владислав Шапша.

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