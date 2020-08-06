Калуга, 6 августа 2020, 12:03 — REGNUM Церемония вручения ключей от новых автомобилей представителям станции скорой медицинской помощи состоялась в Калуге 6 августа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Калужской области.

Представителям станции скорой медицинской помощи вручили ключи от новых реанимобилей
Представителям станции скорой медицинской помощи вручили ключи от новых реанимобилей
Admoblkaluga.ru

10 реанимобилей класса «С» приобретены за счёт средств федерального бюджета для оказания поддержки региону, в том числе в условиях борьбы с новой коронавирусной инфекцией. Из них четыре машины — марки УАЗ повышенной проходимости и шесть — марки Ford. Автомобили укомплектованы современным оборудованием для оказания полноценной экстренной медицинской помощи: дефибрилляторами, электрокардиографами и аппаратами ИВЛ. Стоимость одного автомобиля превышает 4 млн рублей (4,2 млн рублей марки Ford и 3,9 млн рублей марки УАЗ). Планируется дополнительная поставка в область 22 автомобилей скорой медицинской помощи класса В, в том числе: 13 автомобилей марки Ford, два автомобиля марки ГАЗель и семь автомобилей марки УАЗ. Всего в 2020 году в регион должно поступить 32 новых автомобиля скорой медицинской помощи.

Обращаясь к работникам станции скорой медицинской помощи, глава региона Владислав Шапша подчеркнул, что именно они в период пандемии первыми пришли на помощь жителям Калужской области.

«От того насколько профессионально с точки зрения кадров и серьезно с точки зрения техники будет укомплектовано ваше подразделение, зависит очень многое. Сегодня мы передаем вам ключи от десяти современных автомобилей. Еще 22 будут поставлены в область в ближайшее время. Уверен, что эти реанимобили помогут вам оказывать необходимую помощь жителям нашего региона. Конечно, хотелось бы, чтобы в вашей работе было как можно меньше вызовов. Но если они будут, я уверен, вы всегда придете на помощь, и мы всегда на вас можем рассчитывать», — сказал Владислав Шапша.

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