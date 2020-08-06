Благовещенск, , 11:52 — REGNUM В Благовещенске Амурской области многодетным семьям и семьям с детьми-инвалидами вместо бесплатных земельных участков начали выдавать сертификаты на 400 тыс. рублей для улучшения жилищных условий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии города.

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Земельных участков в городе просто не хватает. Поэтому властями было принято решение выдавать многодетным семьям денежные сертификаты. Первая семья уже получила его.

«Средства земельного сертификата — целевые. Их можно потратить на приобретение жилого помещения, на уплату первоначального взноса при получении жилищного кредита, на погашение основной суммы долга или уплаты процентов по жилищному кредиту, на покупку земельного участка площадью не менее 800 квадратных метров», — уточнили в администрации города.

Всего в этом году такие сертификаты предложат 24 семьям.

В Благовещенске 728 человек имеют право на получение земельных участков.

Как сообщало ИА REGNUM, в Северной Осетии получили сертификаты на улучшение жилищных условий две семьи, в которых появились на свет тройняшки. В торжественной церемонии вручения принял участие глава региона Вячеслав Битаров, который поздравил семьи Хугаевых и Хадарцевых. В их семьях тройни родились в 2012 и 2014 годах.