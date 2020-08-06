Нижний Новгород, , 11:50 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 6 августа выявили 105 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе подтвержден 24 551 случай заражения SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба областного правительства.

До настоящего момента полностью выздоровели 20 954 нижегородца, то есть более 85,34% от общего числа носителей коронавируса уже справились с инфекцией. За последние сутки выписан 231 человек.

По данным общероссийского оперативного штаба, 401 нижегородец скончался на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, за минувшие сутки — два человека.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Глеб Никитин внес изменения в указ о режиме повышенной готовности. В частности, они касаются работы фитнес-центров, бань, саун, а также тренировок спортивных команд.