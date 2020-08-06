Мурманск, 6 августа 2020, 11:49 — REGNUM В Мурманской области за сутки выявлено 122 новых случая заболевания COViD-19. Как сообщили ИА REGNUM в оперативном штабе, общее число подтверждённых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией составляет 11 017.
Среди новых зараженных — 80 жителей Мурманска, 9 североморцев, 8 жителей Кандалакшского района.
По данным штаба, в регионе выросло и число летальных исходов пациентов с COVID-19. За сутки скончались два пациента с опасной инфекцией. Общее число жертв коронавируса составило 88.