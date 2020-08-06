Актау, Казахстан, , 11:48 — REGNUM Около 66 мм осадков выпало в городе Актау в ночь на 6 августа при месячной норме 6 мм, сообщили республиканском государственном предприятии «Казгидромет».

На метеостанции Форт-Шевченко зафиксировано выпадение 23 мм осадков при норме за месяц 7 мм. В целом по Мангистауской области выпало семь месячных норм осадков.

Отметим, 5 и 6 августа в сети стали появляться видеоролики с затопленным улицами и домами Актау. В полиции сообщили, что ливень значительно осложнил движение в городе — многие водители теряли автомобильные номера.