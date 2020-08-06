Магас, , 11:47 — REGNUM В Ингушетии за последние двое суток выписаны 179 пациентов, вылеченных от COVID-19. Всего с начала августа выздоровел 251 человек, а за все время — 3196. Такие данные приводит 6 августа федеральный оперативный штаб.

В настоящее время находятся на лечении 522 пациента, заразившиеся новой коронавирусной инфекцией. Из них 67 человек госпитализированы. Общее число граждан, помещенных в стационары, составляет 200 человек. У почти 60% из них диагноз пока не подтвержден. В тяжелом состоянии остаются 19 человек, один из которых подключен к аппарату ИВЛ.

Проходят лечение амбулаторно 194 пациента, заразившиеся коронавирусом. По данным оперативного штаб, в республике к 6 августа сделано 48 451 скрининговое исследование на новую коронавирусную инфекцию. Выявлено за все время 3792 случая заражения. За минувшие сутки число пациентов с коронавирусом выросло еще на 22 человека.