Ульяновск, , 11:46 — REGNUM В Ульяновской области за сутки подтверждено 109 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 59, новых летальных исходов нет. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

По информации на 6 августа (10:35 мск), в Ульяновской области всего официально выявлено 9735 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 109.

С начала пандемии переболели COVID-19 в регионе 6864 человека, из них за последние сутки выписаны 59 пациентов. Таким образом, выздоровело более 70,5% пациентов от общего числа выявленных случаев заражения SARS-CoV-2. Продолжают лечение 2798 человек.

Новых летальных исходов нет, всего в Ульяновской области скончались 73 пациента с COVID-19.

Отметим, что Ульяновская область в Поволжье по числу выявленных случаев заражения коронавирусом уступает только двум регионам — Нижегородской области (24 551 случай) и Саратовской областям (9968 случаев).

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