Ростов-на-Дону, , 11:45 — REGNUM В Ростовской области число случаев заражения коронавирусом за сутки выявили увеличилось на 130 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 6 августа.

Положительный результат теста на коронавирус получили жители 25 городов и районов Ростовской области. Наибольшее число случаев заражения SARS-CoV-2 за сутки зарегистрировано в областном центре — 70 человек, Шахтах — восемь, а также в Сальском районе и Батайске — по семь человек. Треть новых носителей инфекции — в возрасте от 18 до 45 лет, почти 44% — от 46 до 65 лет, более 22% — пожилые люди в возрасте от 66 лет, 0,8% — дети.

Общее число случаев заражения коронавирусом в Ростовской области за весь период пандемии достигло 13 тыс. 723 человек.