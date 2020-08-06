Севастополь, , 11:45 — REGNUM Школы Севастополя готовятся принять учеников 1 сентября — планируется, что новый учебный год начнётся в штатном режиме. Об этом сообщили 6 августа в пресс-службе правительства города.

«Мы с 1 сентября планируем открыть все учебные заведения и работать в штатном режиме», — отметила вице-губернатор Ольга Тимофеева.

В настоящее время стартовали проверки учебных заведений: проверяется соответствие зданий требованиям противопожарной безопасности, состояние пищеблоков и столовых, наличие необходимого оборудования, качество ремонтных работ. B состав комиссий входят специалисты различных ведомств, в том числе, представители Управления МВД, Управления Росгвардии, Главного управления МЧС, Департамента образования и науки города Севастополя. Всего специалисты проверят 166 учреждений среднего, профессионального, дошкольного и дополнительного образования, на инспекцию уже прошли 26 организаций.