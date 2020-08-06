Орел, , 11:39 — REGNUM 36 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Орловской области, данные 6 августа опубликованы федеральным оперативным штабом.

За прошедшие сутки 66 пациентов были выписаны из стационаров и сняты с амбулаторного учёта в связи с выздоровлением после коронавируса. Статистика смертности не изменилась.

Всего в Орловской области с 24 марта положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 5848 человек, выздоровели 4516 человек, скончались 93 пациента.