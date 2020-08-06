Москва, , 11:36 — REGNUM Обвиняемый в государственной измене советник главы Роскомоса Иван Сафронов передавал секретные сведения с помощью домашнего компьютера, а в качестве паролей использовал книгу историка Роя Медведева «Путешествие через эру Ельцина». Об этом сообщил адвокат обвиняемого Иван Павлов.

По словам адвоката, следствие полагает что Сафронов передавал данные через свой персональный компьютер, который находился у него дома.

«При этом он якобы использовал для шифрования программу VeraCrypt, а в качестве паролей — отрывки из книги историка Роя Медведева «Путешествие через эру Ельцина» на английском языке», — цитирует его ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, Сафронова обвиняют в том, что с 2012 года он работал на чешскую разведку, которой передавал военно-техническую информацию о поставках российского вооружения для стран Африки. Конечным получателем информации от Сафронова были США.

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