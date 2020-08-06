Новосибирск, , 11:36 — REGNUM В Новосибирской области из-за коронавируса форум молодежи «PROрегион» в текущем году впервые пройдёт в онлайн-формате. Он запланирован с 8 по 11 сентября, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.

Организаторы гарантируют, что все мероприятия состоятся, как и было запланировано.

По словам программного директора форума Михаила Бортникова, переход в онлайн даёт новые возможности для работы, расширяется доступ к участию в форуме.

«Подключиться могут не только зарегистрированные участники, но и все желающие посредством трансляций в социальных сетях; прокачиваются навыки цифрового обучения, расширяется круг экспертов — не нужно специально ехать в Новосибирскую область, — отметил Бортников. — Но при этом у участников, прошедших отбор, сохраняется возможность личного контакта с тренером, что немаловажно. Кроме того, участники смогут выстраивать свою персональную траекторию обучения — выбрать, какие воркшопы (из нескольких параллельных) им более интересны. Так мы делаем программу более гибкой и подстроенной под запрос участника. И, конечно, по окончании форума всем участникам будут выданы сертификаты».

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