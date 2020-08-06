Москва, , 11:35 — REGNUM Церковь Ильи Пророка в Новгородском подворье в Москве будет отреставрирована. Об этом 6 августа сообщил вице-мэр Владимир Ефимов.

Церковь Ильи Пророка в Новгородском подворье в Москве (сс) Ludvig14

Объект культурного наследия федерального значения расположен в самом центре Москвы — по адресу: улица Ильинка, д. 3/8, стр. 2.

«Согласно техническому заданию, компании-победителю конкурса предстоит произвести ремонтно-реставрационные работы по фасаду и кровле, воссоздать кирпичную кладку галереи и колокольни, а также чугунного ограждения парадной лестницы, восстановить внутренние интерьеры церкви до первозданного вида», — сказал вице-мэр.

По словам Ефимова, работы будут завершены в 2022 году. Заявки на участие в государственной закупке реставрационных работ принимаются до 28 августа. Их стоимость не превысит 354,9 млн рублей.