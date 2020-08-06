Иркутск, , 11:30 — REGNUM В преддверие отмечаемого 7 августа международного Дня холостяка любопытные данные о семейном статусе жителей Приангарья, полученные во время переписи населения 2010 года, опубликовали специалисты Иркутскстата.

По их словам, 10 лет назад в регионе было учтено 221 895 мужчин 16 лет и старше, никогда не состоявших в браке, и 187 876 женщин, еще не познавших семейной жизни. В возрасте 50 лет и старше ни разу не были женаты 8438 мужчин (3,8% общего числа холостяков). Незамужних, их сверстниц — почти вдвое больше. А с учетом вдовых и разведенных женщин возможность найти спутницу жизни у потенциальных женихов любого возраста всегда имеется.

«Но, похоже, холостяцкая жизнь вполне устраивает отдельных мужчин. Во имя личной свободы они готовы терпеть домашний неуют, дырявые носки, несвежие рубашки, однообразное меню на основе сосисок и пельменей.

И даже будучи фактически семейными людьми, состоя в гражданском браке, многие из представителей сильного пола продолжают считать себя свободными, тогда как их «половинки» вполне резонно ощущают себя замужними. Вот почему замужних дам в Приангарье на 1,5 тыс. больше, чем женатых мужчин», — резюмируют статистики.

Как уже сообщало ИА REGNUM, во всех регионах Сибирского федерального округа в первые три месяца 2020 года, по предварительным данным Новосибирскстата, наблюдался спад рождаемости.

Так, с января по март 2020 года в Республике Алтай родилось 734 младенца, Туве — 1445 человек, Хакасии — 1268, Алтайском крае — 4838, Красноярском крае — 7014, Иркутской области — 6597, Кузбассе — 5523, Новосибирской области — 6732, Омской области — 4299, Томской области — 2330.

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