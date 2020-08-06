Иркутск, , 11:23 — REGNUM Новый режим регулирования уровня озера Байкал может иметь негативные последствия, убеждены в общественной экологической коалиции «Реки без границ».

Байкал Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщили ИА REGNUM 6 августа в экокоалиции, введение нового режима регулирования уровня Байкала — инициатива Росводресурсов. Однако в данном случае необходимо проведение всесторонней экологической оценки и учёт мнения жителей прибрежных территорий.

Росводресурсы направили в Минприроды РФ предложение об установлении на постоянной основе режима регулирования Байкала в условиях экстремально высокой и низкой водности в конце июля 2020 года. Регулирование осуществляется посредством Иркутской ГЭС компании En+.

Чиновники предлагают установить с 1 января 2021 года максимальное и минимальное значения уровня воды в Байкале в периоды средней, малой и большой водности с общей амплитудой 2,3 метра. По словам экологов коалиции, это превышает размах колебаний Байкала за целое столетие.

«Предложение Росводресурсов обосновывается исключительно социально-экономическими нуждами населения и энергетических компаний», — делают вывод в «Реках без границ».

Между тем ещё в 2001 году правительство РФ установило максимальный диапазон колебаний озера Байкал в один метр. Однако в 2014 году произошло снижение уровня Байкала ниже утвержденной правительством отметки. По мнению специалистов, к этому привело то, что на пик экстремального маловодья наложилось наполнение водохранилища Богучанской ГЭС, а также неадаптированность водозаборных сооружений ТЭЦ-10 к уменьшению стока Ангары.

С тех пор было выпущено несколько временных постановлений о режиме регулирования озера, но всесторонних экологических исследований для обоснования новых норм регулирования до сих пор не проведено.

Экологи коалиции считают, что инициатива, предлагаемая Росводресурсами, «усугубляет порочную практику принятия решений по регулированию уровня озера Байкал без учёта возможных негативных последствий для экосистемы озера».

Международный координатор коалиции Евгений Симонов отметил, что природоохранная общественность и Академия наук в течение многих лет выступают за проведение комплексной стратегической экологической оценки проблем водопользования на Байкале. С этим предложением неоднократно обращались к Росводресурсам, Минприроды, компании En+ и так далее.

«Подобный анализ мог бы помочь не только в нормировании уровневого режима и создании современных правил использования водных ресурсов водохранилищ Ангарского каскада ГЭС, но и для взаимной увязки многих аспектов природоохранных норм на Байкале», — подчеркнул Симонов, добавив, что этих призывов никто до сих пор не услышал.

Российский координатор коалиции, член Ангаро-Байкальского бассейнового совета Александр Колотов считает, что опыт регулирования уровня озера в «ручном режиме» за последние годы следует признать неуспешным — выявились негативные последствия для прибрежных экосистем.

«Предложение Росводресурсов, по сути, предлагает навсегда узаконить практику регулирования озера без учёта экологических последствий», — резюмировал эколог.

Экокоалиция подчёркивает, что инициатива Росводресурсов «противоречит обязательствам России по охране озера Байкал в рамках Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия».

Коалиция направила в Минприроды РФ свои предложения. В том числе, на первом этапе предлагается выполнить тщательные научные исследования влияния регулирования уровня на экосистему озера Байкал. Затем должна быть проведена стратегическая экологическая оценка водохозяйственного использования водных ресурсов озера, открытое общественное обсуждение.

Добавим, информацию о проблемах вокруг уникального озера Байкал и путях их решения читайте в проекте ИА REGNUM «Байкал — великий и уязвимый».