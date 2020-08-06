Москва, , 11:23 — REGNUM В России за последние сутки после лечения от коронавируса выздоровел 7331 человек. Об этом сообщает федеральный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

«7331 человек выздоровел за сутки», — говорится в сообщении.

Таким образом, число выздоровевших увеличилось до 676 357 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России выявлено 5267 случаев заражения коронавирусом. Всего с начала эпидемии выявлено 871 894 случая заражения.

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