Махачкала, , 11:21 — REGNUM Число жертв COVID-19 в Дагестане, по данным на 11:00 6 августа, достигло 449. За предыдущие сутки в республике умерли два человека с подтвержденным диагнозом, сообщил федеральный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

К настоящему времени в Дагестане зарегистрировано 9517 случаев заражения коронавирусом нового типа, накануне в республике инфекцию выявили у 42 человек. Отметим, что с середины июля суточный прирост пациентов с COVID-19 в регионе остается в пределах от 40 до 45 человек.

За минувшие сутки в Дагестане выздоровели 50 пациентов с коронавирусом. Всего в республике болезнь победил 8551 носитель инфекции, или около 89,8% заразившихся. На лечении в республике остаются 517 человек с подтвержденным COVID-19.

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