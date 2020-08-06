Волгоград, , 11:19 — REGNUM 98 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Волгоградской области за прошедшие сутки. Зарегистрирован один летальный исход, сообщили 6 августа в региональном оперативном штабе.

Всего в регионе выявили 9711 носителей коронавируса. В больницах с подозрением на инфекцию находятся 2243 взрослых и 92 ребёнка. За сутки выписали 144 человека, всего завершили лечение 6043 граждан.

За минувшие сутки в Волгоградской области зарегистрирован один летальный исход. Таким образом, в регионе скончались 68 пациентов с коронавирусом.