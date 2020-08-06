Нальчик, , 11:08 — REGNUM Кабардино-Балкария готовится принять участников ежегодного фестиваля «Эльбрусиада». В 2020 году он будет проходить уже в пятый раз и будет посвящен 75-летию Великой Победы.

Стартует мероприятие, организованное Федерацией альпинизма России и Евро-Азиатской Ассоциацией альпинизма, 7 августа, сообщили в пресс-службе главы и правительства региона. В течение десяти дней представители альпинистского спортивного сообщества будут готовиться к массовому восхождению на Эльбрус. Участниками мероприятия станут свыше 100 человек.

Официальное открытие фестиваля намечено на 12 августа, а уже 14-го состоится восхождение на вершину самой высокой горы Европы — Эльбрус.

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