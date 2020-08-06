Тверь, , 11:08 — REGNUM 26 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Тверской области, сообщили 6 августа в региональном оперативном штабе.

«В Тверской области подтверждено 26 новых случаев коронавирусной инфекции. За весь период выписано 3887 заболевших, в том числе за сутки 17 человек. 723 изолированы и находятся под постоянным медицинским наблюдением», — сообщили в оперативном штабе.

За сутки в регионе подтверждена смерть трёх пациентов с коронавирусом. Всего инфекция унесла жизни 153 человек. За весь период пандемии в регионе подтверждено 4763 случая заражения новой коронавирусной инфекцией.