Найроби, , 11:07 — REGNUM Первая леди Кении Маргарет Кеньятта высоко оценила усилия медицинских работников страны в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом передает ВВС Swahili со ссылкой на заявление Кеньятты, сделанное во время виртуальной выпускной церемонии месячных курсов добровольной медико-санитарной подготовки.

Кеньятта выделила работников общественного здравоохранения, которые просвещают население о мерах по предотвращению распространения коронавируса.

«Я ценю вашу самоотверженную преданность делу, ваше мужество и сострадание к людям и обществу. Я признаю, что вы жертвуете своим временем, чтобы выполнить ответственную роль работников общественного здравохранения», — сказала она.

Как сообщают репортеры, в Кении продолжается резкое увеличения числа случаев заражения коронавирусом, причем среди инфицированных есть и медицинские работники. В министерстве здравоохранения Кении сообщили, что восемь медицинских работников скончались от COVID-19, а еще 600 медиков заразились коронавирусом.

Общее число случаев заражения коронавирусом в Кении достигло 23 202.