Краснодар, , 10:59 — REGNUM 125 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки на территории Краснодарского края, сообщили в региональном оперативном штабе 6 августа. В регионе, таким образом, продолжается тенденция к росту числа заражённых, установившаяся с конца июля.

«Больше всего положительных результатов на коронавирус получено в краевом центре — 46. В Сочи 21 заболевший, в Северском районе — 8, в Красноармейском — 6, в Новороссийске, Выселковском и Усть-Лабинском районе — по 4. По три пациента прибавилось в Белореченском и Калининском районах, по два — в Отрадненском, Кавказском, Тбилисском, Тихорецком, Кущевском, Динском, Крыловском, Ленинградском и Павловском районах. В Успенском, Славянском, Мостовском, Белоглинском, Апшеронском, Курганинском, Кореновском районах и Горячем Ключе по одному новому случаю», — уточнили в региональном оперативном штабе.

В общей сложности на территории края с 12 марта по 6 августа положительные тесты на коронавирус подтверждены у 8946 человек. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения на данный момент составляет 157,6. Выздоровели после коронавируса 7682 человека. В тяжёлом состоянии в больницах региона остаются 45 человек — 42 подключены к аппаратам ИВЛ, ещё трое находятся на экстракорпоральной мембранной оксигенации. Скончались за весь период 123 пациента.