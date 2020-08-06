Одесса, Украина, , 11:01 — REGNUM На фрегате Военно-Морских сил (ВМС) Украины «Гетьман Сагайдачный» у одного из моряков выявили коронавирус, сообщило 6 августа одесское издание «Думская».

По данным журналистов, командование отреагировало на угрозу распространения коронавируса, изолировав всех моряков, контактировавших с заражённым.

В издании отметили, что около 30 моряков в данный момент размещены в вертолётном ангаре корабля.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки на Украине вновь был побит антирекорд по числу новых выявленных случаев заражения коронавирусом.

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